Pilli:Güzelyurt’ta Geniş Kapsamlı Tarama Kararı Aldık

Başhekim Özyılkan “Test sonucum pozitif gelmiştir..

Emin ellerde tedavime başlanıyor. Herkesin ilgisine teşekkür ederim” ifadesini kullandı. Başhekimin temaslısı olan Sağlık Bakanı Ali Pilli de bugün itibarı ile3 gün süreyle kendini izole etti. BRT’ye konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hem halkın hem de kendi sağlığı için evde izole olduğunu açıkladı…

Tedbir amaçlı izole olduğunu, kendini hasta hissetmediğini belirten Pilli, işini evinden yürüttüğünü söyledi… Pilli, yerel bulaşın artmaya başlamasıyla birlikte tedbirleri de artırdıklarını, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun gerekli kararları alacağını belirtti…

Güzelyurt ile ilgili dün akşam telefonla toplantı yaptıklarını ve geniş kapsamlı tarama kararı aldıklarını açıklayan Pilli, bulaş arttıkça gerekli tedbirlerin de artırıldığını anımsattı. Pilli, herkesin kendine düşen görevi yapması gerektiğini, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymanın şart olduğunu belirterek, denetimler artırılarak maske ve mesafe kuralına uymayanlara ceza kesilmesini sağlayacaklarını açıkladı.

Birlik ve beraberlik içinde ve herkesin üzerine düşeni yapmasıyla salgının önleneceğini belirten Pilli, alacakları tedbirlerle vaka sayılarının düşeceğini söyledi. Başhekimin ardından iki sağlık çalışanının da pozitif olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan Pilli, gerekli önlemleri aldıklarını anımsattı. Hastane içerisinde risk olmadığını ve kurullara uyulması halinde de risk olmayacağını belirten Bakan Pilli, ipin ucunun kaçmadığını ve alacakları tedbirlerle kaçmayacağını vurguladı.

Görevinin başında olduğunu da kaydeden Pilli, bir soru üzerine de yerel bulaşların kaynağını bilindiğini ve temaslı takip ekibinin de çok iyi çalıştığını aktardı…

Güzelyurt’ta yapılacak testlerin gönüllü değil, mecburi olarak yapılacağını ifade eden Pilli, karantina şartları, Güney’den Kuzey’e geçişler gibi konularda da adım atılacağını ifade etti… Pilli, karantinasız girişlerle ilgili olarak da vakaların bir kısmının 3 günlük karantinasız gelişlerle birlikte yaşandığını, gerekli olan tüm tedbirleri alacaklarını açıkladı… Ekonomiyi de düşündüklerini ancak sağlık giderse ekonominin de gideceği bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Pilli, dünyada ekonominin zor durumda olduğunu, vakalar kontrol altına alınmazsa 2021’in de kaybedileceğini anımsattı…

Aşıların da çıkmasıyla kış sonuna kadar etkisinin görüleceğini ifade eden Pilli, “biz yaza daha güvenli girersek 2021’i kazanacağız” dedi…

Ali Pilli, Sağlık Üst Kurulu’nun Bakanlar Kurulu ile istişare içinde halkın yararına kararlar aldığını ve almaya devam edeceğini kaydetti. Bakan Pilli, bugünden itibaren 3 gün süreyle evde izole kalacak. Pilli, üç günde yapılacak PCR testlerinin negatif çıkması halinde normal mesaisine dönecek.