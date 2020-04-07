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Pilli:Hayatını kaybeden tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diliyorum

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Pilli:Hayatını kaybeden tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diliyorum
Pilli:Hayatını kaybeden tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diliyorum

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde ve yurtdışında coronavirüs nedeniyle vefat eden Türklere başsağlığı diledi.

Pilli, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

“Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de coronavirüsle etkin mücadelemiz devam etmektedir. İki Alman turist kaybımızın ardından bugün ilk yerli kaybımızı da vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Öte yandan gerek anavatan Türkiye’de gerekse yurtdışında yaşayan Türk soydaşlarımızın coronavirüs kaynaklı hayatını kaybettiği haberleri de bizleri yürekten üzmektedir. Hayatını kaybeden tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diliyorum.

Buradan vatandaşlarımıza çağrımdır:

“Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler asla evlerinden çıkmasınlar, kendilerini izole etsinler. Halkımız sağlık çalışanlarımıza güvensin ve onların önerilerine kulak versin. Hastalığın yayılmasını ve can kayıplarını ancak tedbirler ve kurallara uymakla önleyebiliriz. Kendimizi izole edelim, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, eğer çıkmak zorundaysak maske kullanalım, hijyen kurallarına dikkat edelim ve sosyal mesafeyi artıralım. Eğer kurallara uyarsak, bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek atlatacağımıza inancım tamdır.”

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