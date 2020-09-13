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Pilli ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu görüştü

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Pilli ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda sağlık alanındaki tüm sorunlar ve Covid-19 ile mücadelede yapılabilecekler masaya yatırıldı, karşılıklı öneriler sunuldu ve değerlendirmelerde bulunuldu.  Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile yapılan görüşmede pandemi ile ilgili kısa orta ve uzun vadede neler yapılabileceği de masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli önümüzdeki günlerde tüm önerilerin değerlendirilerek kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Pilli “Ben tüm sağlıkçıların bakanıyım. Özel devlet ayrımına bakmadan tüm sağlık çalışanlarının hem hekim arkadaşı hem de bakanıyım. Onların düşünceleri benim için çok önemlidir. Tüm hekim ve hemşirelerin bu süreçte görev alması için gereken çalışmalar da başlatılmıştır. Unutulmamalıdır ki sağlık bir bütündür. Dolayısıyla sağlıkta örgütlü tüm paydaşlarla görüşmelerimiz ve ortak hareketimiz bir çatı altında devam edecektir.  Ayrıca yaptığımız tüm görüşmeler ışığında kamu hastanelerinde alınacak yeni önlemleri ve alınan kararları önümüzde günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Aslolan halkımızın sağlığıdır” dedi.

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