Pilli:Kadın pozitif olduğunu söyledi ben de test yapılacak dedim

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis kürsüsünden Sağlık Bakanı Pilli’nin sabah ve öğleden sonra gemiyle gelen vaka konusunda yaptığı farklı açıklamaları eleştirdi. “Sabah Pozitif, öğleden sonra negatif açıklamasını” kamu fesatçılığı olarak değerlendiren Denktaş, sabah gelen yolcunun hastanede hemşirelere “Ben pozitifim orda tedavi de gördün dediğini” Bakan Pilli’nin açıkladığını kaydetti. Denktaş, “Önce ağır başı davranıp, test yapıp sonucunu açıklayacağız şeklinde açıklama yapılmalıydı” dedi.

“Ben yalancı değilim”

Pilli söz alarak, “Ben halkıma hiçbirzaman yalan söylemedim söylemeyecem de. Kadın pozitif olduğunu söyledi ben de test yapılacak dedim. Halkımız bakanlığa güveniyor güvenmeye de devam edecek.” Bakan Pilli, meclisteki 50 milletvekilinin de kendisine güvendiğini belirtti.