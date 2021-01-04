Pilli:''KKTC vatandaşlarının casinoya gidebileceğini düşünmedik''

Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis’te Koronavirüs salgını ve tepkiler hakkında bir konuşma yaptı

Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis’te Koronavirüs salgını ve tepkiler hakkında bir konuşma yaptı

Bakan Pilli Kovid-19 vakalaranın kış aylarında artışa geçeceğini belirtip ne kadar önlem alsalar da bir kaçak olacağını belirtti.

Sağlık bakanı Ali Pilli 3 günlük karantinasız girişlerin tedbirlere uyulmaması sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.

Bakan Pilli : “Bir oteldeki yılbaşı eğlencesi vardı ve medyaya düştü. Biz bunun takibini yapıyoruz, gerekli işlemi de yapacağız. Bu ülkede kumar oynamak serbesttir evet ama KKTC vatandaşlarının girmesi yasaktır. Bunun denetimini işletmenin yapması gerekirdi. Otellerde çok kişi yok. Biz otellere KKTC vatandaşlarının gidebileceğini düşünmedik. Bu Sağlık Bakanlığı’nın sorunu değildir” dedi.



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