Pilli'nin görevden alınması protesto edildi

Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli’ye destek olmak amacıyla bir grup vatandaş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan eylem, pandemi koşulları nedeniyle basın açıklaması şeklinde yapıldı.

Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli’ye destek olmak amacıyla bir grup vatandaş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan eylem, pandemi koşulları nedeniyle basın açıklaması şeklinde yapıldı.

Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda organize komitesi adına konuşan Mehmet Güneş, Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasını kınadı…

Güneş, ülkede salgınla birlikte sağlıktan ekonomiye birçok sorun varken Sağlık Bakanı değişikliği yapılmasının üzücü olduğunu söyledi…

Güneş, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yapılması gereken işler ve çözülmesi gereken sorunlar olduğuna da dikkati çekerek, bölgeden olan tek bakanı da görevden almanın kabul edilemez olduğuna işaret etti.