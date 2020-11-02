Pilli:Pandemi Hastanesi 15 Kasım’da açılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesinin 15 Kasım’da açılacağını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapacak.
Türkiye tarafından yapılan hastanenin 100 yatak kapasitesi olacak
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesinin 15 Kasım’da açılacağını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapacak.
Türkiye tarafından yapılan hastanenin 100 yatak kapasitesi olacak
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