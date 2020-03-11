Pilli:Rahat olun demiyorum ama panik de yapmayın!

Sağlık Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüsünün Çin’de görülmeye başlandığı günden beri gerekli önlemleri almaya çalıştığını kaydeden Pilli, gelişmelere bağlı olarak da önlemlerini artırdıklarını söyledi.

Pilli, karantina merkezindeki tek pozitif vakanın 65 yaşındaki Alman turist olduğunu belirterek turistin sağlığının iyi olduğunu vurguladı.

65 yaşındaki turistin kocasının da tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu kaydeden Pilli, şüphe üzerine hastaneye başvuran birkaç kişinin de testlerinin negatif çıktığını söyledi.

Bakan Pilli, “şu an itibariyle başka bir vaka yoktur” dedi.

65 yaşındaki Alman turistle aynı uçakla adaya gelen 141 alman vatandaşının otelde karantina altında tutulduğunu belirten Pilli, bu kişilerde şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını kaydetti.

Karantina altına alınan 3 otelin her noktasının dezenfekte edildiğini ifade eden Ali Pilli, “sivil savunma ekipleriyle bizim ekiplerimiz havalimanları, deniz limanları, halkın yoğun gittiği yerlerde gerekli ilaçlamalar yapılmıştır. Mağusa belediyesi de halkın yoğun gittiği yerleri ve turistik mekanları ilaçladı” dedi.

Pilli, kara sınır kapılarında da sağlık personelin artırıldığını ve denetimin sıklaştırıldığını vurgulayarak, geçişlerde ciddi sorgulama yapıldığını, en ufak bir şüphe duyulduğunda da ülkeye girişe izin verilmediğini kaydetti.

Belediyelerin halkın yoğun gittiği yerlerde dezenfekte çalışması yaptığını kaydeden Bakan Pilli, eğitime ara verilen okulların da ilaçlandığını söyledi…

Pilli açıklamasında halka da çağrı yaptı:

“Her birey ve her işyeri kendi ve halkın sağlığı için hijyen kurallarına uysun. Şu an için ülkede bir salgın yok. Halkımız rahat olsun demiyorum ama panik de yapılmasın. Önlemleri alırsak hiçbir şey olmaz. Öksürük, ateş olan bakanlığın telefon numaralarını arayıp bildirsin. Ama hasta olan hem kendini hem de çevresini korumak için önlem alsın”

Virüsün temas yoluyla bulaştığını ifade eden Bakan Pilli, Türkiye’den iki halk sağlığı uzmanının KKTC’ye geldiğini kaydetti.

Maske tedariki için bakanlığın adım attığını, ithal edip halka dağıtılacağını açıklayan Pilli, “Maskeyi esas olarak hasta olan takmalı. Bizim yapmamız gereken teması aza indirmektir. Hijyen kurallarına uyulması yeterlidir” dedi.

Pilli, her öksürenin de coronavirüs olmadığını dile getirdi.

DSÖ’nün uyguladığı her önlemi aldıklarını belirten Bakan Pilli, “biz gereken önlemi aldık. Bize güvensinler ama halkımız da bireysel önlemini alsın. Şu anda vatandaşımız olmayan birinde görüldü. Bu noktada durması için çalışıyoruz ama Olası bir salgında yol haritamızı uzmanlarla netleştirdik. Yeterli sayıda enfeksiyon uzmanımız var” dedi.

Türkiye sağlık bakanlığı ile de sürekli istişare halinde olduklarını da belirten Bakan Pilli, şu an için malzeme eksiği bulunmadığını ama Türkiye’nin bu hastalıkla mücadele için KKTC’ye malzeme hibe yapacağını söyledi.

Pilli, şu ana kadar 5 kişiye test yapıldığını ve negatif çıktığını da açıkladı…