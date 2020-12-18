  • BIST 1.408
  • Altın 463,220
  • Dolar 7,6351
  • Euro 9,3413
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci

Pilli:Sabah 5 yerel vaka tespit edildi

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir TV programına telefon ile bağlanarak, gün içinde 13 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Sabah 10 vakanın tespit edildiğini anımsatan Pilli vakalardan 5'inin ise yerel olduğunu dile getirdi. 
Pilli:Sabah 5 yerel vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir TV programına telefon ile bağlanarak, gün içinde 13 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Sabah 10 vakanın tespit edildiğini anımsatan Pilli vakalardan 5'inin ise yerel olduğunu dile getirdi. 

Pilli vaka sayılarına ilişkin detayların ilerleyen dakikalarda paylaşılacağını ifade etti.

Üst Komite kararlarına ilişkin ise Pilli vaka sayılarına göre yeni değerlendirmelerin de yapılacağını kaydetti.

Kapanmadan yana olmadıklarını bildiren Pilli, vatandaşa tedbirlere uyması için çağrıda bulundu.

Maske kontrollerinin Sağlık Bakanlığı’na verildiğini söyleyen Pilli, Bakanlar Kurulu’nda alınacak bir karar ile denetim yetkisizinin polise verilmesi gerektiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da araçtan cüzdanı çalmıştı18 Aralık 2020 Cuma 18:30
  • Lefkoşa’da zorla fuhuşa teşvik suçu18 Aralık 2020 Cuma 18:24
  • "Beni boşarsan seni öldürürüm" diye tehdit etti18 Aralık 2020 Cuma 18:19
  • KTOEÖS: "Cumhuriyet Lisesinde tavan çöküyor"18 Aralık 2020 Cuma 18:12
  • TDP MYK:''Federasyondan vazgeçmek hak gaspının devamından başka bir şeye hizmet etmeyecektir”18 Aralık 2020 Cuma 17:52
  • Tabipler Birliği: "Koronavirüse karşı Üst Komite kararları 4 Ocak'a kadar uzatılmalı"18 Aralık 2020 Cuma 17:42
  • Yerbilimleri Odası Başkanı Vadili: Long-Beach 50 metreyi bulan balçık zemin koşullarına sahip18 Aralık 2020 Cuma 17:41
  • Biyologlar Derneği: İskele Sahiline Sahip Çıkalım18 Aralık 2020 Cuma 17:36
  • Bu Memleket Bizim Platformu Çavuşoğlu'nun açıklamalarını kınadı18 Aralık 2020 Cuma 17:36
  • UNITE CYPRUS NOW: “Kendi geleceklerini belirlemede son karar KIBRIS’taki toplumlara aittir”18 Aralık 2020 Cuma 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti