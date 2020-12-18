Pilli:Sabah 5 yerel vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir TV programına telefon ile bağlanarak, gün içinde 13 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Sabah 10 vakanın tespit edildiğini anımsatan Pilli vakalardan 5'inin ise yerel olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir TV programına telefon ile bağlanarak, gün içinde 13 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Sabah 10 vakanın tespit edildiğini anımsatan Pilli vakalardan 5'inin ise yerel olduğunu dile getirdi.

Pilli vaka sayılarına ilişkin detayların ilerleyen dakikalarda paylaşılacağını ifade etti.

Üst Komite kararlarına ilişkin ise Pilli vaka sayılarına göre yeni değerlendirmelerin de yapılacağını kaydetti.

Kapanmadan yana olmadıklarını bildiren Pilli, vatandaşa tedbirlere uyması için çağrıda bulundu.

Maske kontrollerinin Sağlık Bakanlığı’na verildiğini söyleyen Pilli, Bakanlar Kurulu’nda alınacak bir karar ile denetim yetkisizinin polise verilmesi gerektiğini söyledi.