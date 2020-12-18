Pilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
18 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1945
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 294.508
Toplam Vaka Sayısı: 1355
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1203
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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