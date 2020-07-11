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Pilli:Toplam 428 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

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Pilli:Toplam 428 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı
Pilli:Toplam 428 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

Bakan Pilli: "Toplam 428 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 428 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

11 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 428

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 46.914

Toplam Vaka Sayısı: 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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