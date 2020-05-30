  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Pilli:Toplam 56 test yapıldı, pozitif vaka yok

» »
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 56 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Pilli:Toplam 56 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 56  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.  

30 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 56 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.346   

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ yurtlarını ücretsiz açtı! 14 gün karantina YDÜ yurtlarında ücretsiz olacak! #KıbrısRezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:42
  • Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda öğrenci gelişleri ile ilgili kararın Haziran ayı için olduğuna dikkat çekti #Kıbrısrezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30
  • Karantina nelere kadir? “Kan döktük” histerisi yeniden hortladı #Kıbrısrezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:19
  • Kıbrıs Sosyalist Partisi Güneyde çalışan emekçiler örgütünün haklı taleplerinin yanındadır30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:17
  • TDP MYK: “Anlaşma Yeniden Yapılanmayı Değil, Mevcut Sistemin Devamını Öngörüyor”30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12
  • KITSAB, sektör için hükümetten destek talep etti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
  • Çatalköy’de bir evde uyuşturucu bulundu… 3 kişi tutuklandı30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:09
  • Turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının açılış kriterleri belirlendi30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:07
  • Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri, 5 Haziran’dan itibaren açılabilecek30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:04
  • CTP Milletvekili Toros: “BM parametrelerine bağlı federasyon daha fazla geciktirilmemeli!”30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti