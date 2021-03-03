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Pilli:“Yanlış görürsem parti marti dinlemem, çıkıp açıklarım''

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Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli, Ada TV ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak açıklamalarda bulundu.
Pilli:“Yanlış görürsem parti marti dinlemem, çıkıp açıklarım''

Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli, Ada TV ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak açıklamalarda bulundu.

DETAY ÖZEL- HANİFE LEFKARALI

BU AY ÇOK ÖNEMLİDİR

 “UBP-HP koalisyonu döneminde bizim güçlü bir altyapımız yoktu. Şimdi altyapımız güçlendi, artık şimdi yemek pişti. Şu an bunun meyvesini alma zamanıdır…Bu ay çok önemlidir, ciddi bir çalışma ister Nisan’a rahat girebilmek için. Özveriyle bu dönemi atlatmak lazım… Herkes görevini yapsın…”

PARTİ MARTİ DİNLEMEM

Aşı konusunda ise Pilli “Hangi aşıya ulaşırsak ulaşalım, aşıyı yaptırmamız gerekir”  dedi.

Pilli,  halkın sağlının tehlikeye atacak bir yanlış olursa “parti marti dinlemem, çıkıp açıklarım”

Pilli,Ülkenin test kapasitesini iyi bildiğini söyledi ve “gölgem, Ersan Saner'in üzerindedir” dedi

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