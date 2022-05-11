Pilot hastalandı, ‘ne yapacağını bilmeyen’ yolcular uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı

ABD'de havacılık tarihine geçecek türden bir olay yaşandı. Bahamalar'dan kalkan ve 14 yolcusu bulunan Cessna tipi uçakta, inişe kısa bir süre kala pilot hastalandı.

Bahamalar’dan kalkan ve ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Uluslararası Havalimanı’na doğru gitmekte olan 14 yolculu Cessna 208 Caravan tipi özel uçak, pilotun hastalanması sonucu yolcuların uçağın kontrolünü almasının ardından sağ salim indi.

Olay, yolcuların kuleye ulaşması ile ortaya çıktı. Bir yolcu panik içerisinde telsizi alarak kuleye seslendi. Yolcu, “Burada ciddi bir sorun var. Pilotun durumu iyi değil. Uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum.” dedi.

Kule yolcuya uçağın yerini belirlemesini istediğinde ise “hiçbir fikrinin” olmadığını söyledi.

HAVA KONTROL MERKEZİNİ DİNLEYEREK UÇAĞI İNDİRDİ

Yolcu daha sonra kuleye şu sözleri tekrarladı, “Kanatları düz tutarak sahili takip etmeye çalışacağım. Uçağın yerini bulacağım.” Hava kontrol merkezinin talimatları vermesinin ardından uçağın Palm Beach’in 70 mil kuzeyinde bulunduğu belirlendi.

Hava kontrol merkezi, yolcuyu anbean yönlendirerek uçağın güvenli bir iniş yapmasına yardımcı oldu. Yetkililerin süreç boyunca yolcuya koçluk yaptığı aktarıldı.

Daha sonra havaalanında hava trafik kontrolörleri arasında telsiz üzerinden bir konuşma başladı. Yetkililerden biri uçağın yolcular tarafından indirildiğini söylerken diğeri ‘Aman Tanrım bu inanılmaz!’ diye yanıt verdi.

‘HAVACILIK DENEYİMİ OLMAYAN BİRİNİN BU UÇAĞI UÇURMASI İNANILMAZ’

Bir havacılık uzmanı olan John Nance, konuyla ilgili ABD merkezli New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu uçaklardan birinin havacılık deneyimi olmayan biri tarafından indiğini ilk kez duyuyorum. Uçakta hiç havacılık deneyimi olmayan kişi kontrol merkezindeki yetkilileri çok dikkatli dinledi ve açıkçası talimatları büyük bir sakinlikle takip etti. Sanırım farkı yaratan buydu.” dedi.

Kahraman yolcu veya hasta pilotla ilgili ayrıntılar açıklanmazken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.