  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Pilot serbest bırakıldı ama yine çatışma çıktı, altı sivil hayatını kaybetti.

» »
Hint pilotun bırakılması Keşmir'de tansiyonu düşürmeye yetmediPakistan ve Hindistan'ın üç kez savaşa gitmesine neden olan Keşmir'de tansiyon düşmedi. Pakistan'ın iyi niyet göstergesi olarak Hint pilotu serbest bırakmasının ardından yine çatışma çıktı.
Pilot serbest bırakıldı ama yine çatışma çıktı, altı sivil hayatını kaybetti.

Keşmir'de düşürülen Hint savaş uçağının pilotunun Pakistan tarafından serbest bırakılmasından saatler sonra, bölgede Hint ve Pakistanlı askerler arasındaki çatışmalar bir kez daha başladı.

Pakistan askerlerin topçu ateşi sonucu, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bir sınır köyünde ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Keşmir'in Pakistan'ın kontrolündeki bölgesinde ise Pakistan askerlerinin ateşi sonucu üç sivilin öldüğü açıklandı. Pakistanlı yetkililer, Hint askerlerini ağır silahlarla ayrım gözetmeksizin sınır köylerini hedef almakla suçladı.

Pakistan dün Hindistan'la arasındaki gerilimde tansiyonu düşürecek bir hamlede bulunmuş ve Pakistan'ın düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotunu Abhinandan Varthaman serbest bırakmıştı. Pilotun serbest kalmasının önce Hint pilotun, Pakistan ordusunu övdüğü ve Hint medyasını "savaş histerisi" yaratmaya çalışmakla suçladığı bir video yayınlanmıştı.

47747493_401.jpgGerginlik nasıl başladı?

İki ülke arasındaki tansiyon, 14 Şubat'ta Keşmir'in Hint kontrolündeki topraklarında düzenlenen bombalı saldırıda 40 Hint askerin hayatını kaybetmesinin ardından yükselmişti. Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmişti. Söz konusu saldırıdan 12 gün sonra Hint savaş uçakları, Pakistan'ın kuzeybatısında bu örgüte ait olduğunu belirttiği bir kampı vurdu. Bu hava operasyonu, Hindistan'ın 1971'den beri Pakistan'ın Keşmir dışındaki topraklarına düzenlediği ilk saldırı oldu. Ertesi gün ise Pakistan ve Hindistan, Keşmir bölgesi üzerinde birbirlerinin savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurdu. Pakistan, Hint pilot Varthaman'ı gözaltına aldı.

Keşmir sorunu, Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana iki komşu arasında başlıca gerilim kaynağı oldu. İki ülke bu bölge yüzünden şimdiye kadar 3 kez savaşa girdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’da başkanlık seçimleri öncesi yolsuzluk iddiaları01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Sarhoş Rus denizci, Güney Kore'deki köprüyü deldi01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını 'Hindistan' sebebiyle boykot edecek01 Mart 2019 Cuma 12:38
  • Hindistan uçakları Pakistan'da boş araziyi mi bombaladı?01 Mart 2019 Cuma 12:32
  • Pakistan'dan Hindistan'a "İyi niyet göstergesi"01 Mart 2019 Cuma 10:29
  • Ceyş-i Muhammed: Pakistan ile Hindistan geriliminin odağındaki cihatçı örgüt28 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  • Pakistan'a ait bir F-16, sınırda Hindistan tarafından düşürüldü.28 Şubat 2019 Perşembe 16:54
  • Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinde ilk gün: Kim ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı28 Şubat 2019 Perşembe 09:23
  • Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı27 Şubat 2019 Çarşamba 22:16
  • Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar sürüyor27 Şubat 2019 Çarşamba 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti