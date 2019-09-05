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Pilotu ortadan kaybolan uçağı yolcu kullandı, sağ salim varış noktasına ulaştırdı

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Pilotu ortadan kaybolan uçağı yolcu kullandı, sağ salim varış noktasına ulaştırdı
Pilotu ortadan kaybolan uçağı yolcu kullandı, sağ salim varış noktasına ulaştırdı

İngiltere’den İspanya’ya doğru hareket etmesi planlanan bir EasyJet uçağının pilotu ortadan kayboldu. Bu nedenle uçuş iki saat rötar yapınca, uçağı yolcuların arasındaki görev dışında olan bir pilot kullandı. Uçak, sağ salim varış noktasına ulaştı. Şirket sözcüsü, yolcuya teşekkürlerini iletti.

Düşük fiyatla hizmet sunan bir havayolu şirketinde görev yapan ancak eşi ve çocuğuyla Manchester’dan Alicante’ye seyahat etmek için görev dışında olan Michael Bradley isimli bir pilot, uçuşlarının ‘pilotun nerede olduğunun bilinmemesi’ gerekçesiyle belirsiz bir süreliğine ertelenmesi sonucu, kokpite geçerek uçağı gideceği yere kendisi uçurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda kahraman babanın, elindeki telsiz aracılığıyla uçakta yolculara uçuşun kontrolünü devraldığını söylediği görülüyor.

Bradley, olanları şöyle anlattı:

“15 numaralı koltukta eşim ve şimdiye dek çoktan uyumuş olduğunu umduğum minik oğlum oturuyor. Uçağın kontrolünü ele almak durumunda kaldım zira havayolu şirketinin uçağı uçuracak pilotlarından birinin eksik olması nedeniyle iki saattir burada bekliyorduk. Ardından güvenlik görevlilerinin yanına giderek, tatile gidebilmenin bir yolunu aramaya başladım. Nihayetinde EasyJet şirketine telefon açarak, durumu anlattım. Uçuş lisansım ve kimliğim yanımdaydı ve tatile gitmek istiyordum. Ancak bunun yerine hiçbir şey yapmadan duruyordum. Bu sebeple eğer yardıma ihtiyaç duyuyorlarsa uçağı benim götürebileceğimi söyledim. Beni geri arayacaklarını söyleyerek telefonu kapattılar. Aradan 38 dakika geçtikten sonra da dönüş yapıp uçağı uçurmamı rica ettiler. Ben de tatile gidecek şekilde giyinmiş bir pilotun uçaklarını uçurmasına izin vereceklerse buna itiraz etmeyeceğimi söyledim.”

EasyJet şirketinden bir sözcü, yolcuları varış noktasına zamanında ve sağ salim ulaştırdığı için Bradley’e şükranlarını sundu. Bunun yanında şirket, söz konusu uçuş izninin gerekli incelemelerin ardından verildiğini söyledi ve ekledi:

“Alınan karar, tamamıyla kurallara uygun zira yolcunun yanında pasaportu ve pilot lisansı bulunmaktaydı. Ve en nihayetinde, uçak güvenle varış noktasına ulaştı.”

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