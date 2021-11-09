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Pina popülasyonu risk altında

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Deniz ekosisteminin devamında önemli role sahip ve halk arasında "dev midye" olarak adlandırılan pinaların popülasyonunun azaldığı ortaya çıktı.
Pina popülasyonu risk altında

İspanya kıyılarında 2016 yılında yaşanan kitlesel pina ölümleri, Türkiye'de de başladı. Pinaların Akdeniz ile Ege kıyılarında öldüğü gözlemlendi.

Kıyı alanlarının tahribatı, kirlilik, yasa dışı toplama ve balıkçılıktan etkilenen pinalar, şimdi de Haplosporidium pinnae parazitinin yayılması nedeniyle tehlike altında.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan eğitmen Koray Gerçe, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın farklı noktalarından dalış yaptı. Gerçe, birçok ölmüş pinaya rastladıklarını, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

"Tür kırmızı listeye eklendi" 

Uzman dalış eğitmeni Koray Gerçe, "Birleşmiş Milletler küresel çevre fonu desteğiyle yaptığımız çalışmalar neticesinde posedonya çayırları arasında bulunan, halk dilinde 'dev midye' olarak adlandırılan pinaların ölmüş olduğunu gözlemledik. Sadece Ege ya da Ayvalık'a özgü bir problem değil. Bütün Akdeniz havzasını kapsayan bir problem. Suyu filtre ederek beslenen bu canlı türü, ekosistemin devamı için çok önemli. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, tehdit altındaki tür olarak adlandırdı ve kırmızı listeye ekledi. Ayvalık bölgesinde de hızlı bir şekilde ölümler gerçekleşti. Bunu dalışlarımızda gözlemledik. Açıkçası pina mezarlığına dönmüş vaziyette" dedi.

"Diğer canlılar da tehlike altında"

Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, ise pinaların durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Pinalar Akdeniz'den yok oluyor. İtalya'nın, Portekiz'in belli yerlerinde, Akdeniz'in belirli bölgelerinde ve Marmara'da kısıtlı sayıda popülasyonları kaldı. Fakat Ege Denizi'nde ciddi anlamda bir yok oluşta. Bunun nedeni Haplosporidium pinnae paraziti. Bununla birlikte pinaların yaşadığı ortam ve içinde bulunduğu çiçekli bitkiler ya da alg toplulukları. Çok derin olmayan, sıfırdan 60 metreye kadar olan bölüm sıkıntılı. Bu canlılar ülkemizde aşırı avcılık, gezi tekneleri ya da yatların çapalaması ve ek olarak ülkemizin kıyılarında ve denizlerinde bazı noktalarında kirlilik nedeniyle büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Sadece pinalar değil, diğer canlılar da tehlike altında. Bunları koruyabilmek için hızlıca önlem almaya başlamamız gerekiyor."

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