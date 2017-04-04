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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra aynı projede

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra aynı projede
'Çocuklar Duymasın'ın vazgeçilmez ikilisi Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, yine bir araya geliyor.

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, ekranlara yine birlikte dönüyor.

‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizide canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleriyle televizyonun unutulmazları arasında yer alan ikili, yine bir arada.

Dizinin ikinci versiyonu 2013-2014 yılları arasında ekrana gelmiş ancak eskisi gibi televizyonda etki yaratmamıştı.

O gün bugündür hiçbir yapımda yer almayan Altuğ ile Karadağlı, bu kez sadece Meltem ve Haluk karakterlerinden oluşacak bir sit-com da oynayacak.

‘1 Kadın & 1 Erkek’ adlı sit-com dizisinde olduğu gibi sadece iki karakterle ekranlarda boy gösterecek.

Diziyi ‘Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı Birol Güven yapacak.

Adı, tarihi ve yayımlanacağı kanal için hazırlık aşamasında olan dizinin detayları ağustos ayında belli olacak.

Dizi yeni sezonda eylül ayında ekrana gelecek.

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