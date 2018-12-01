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Pınar Altuğ kızına yapılan iğrenç tacizi canlı yayında anlattı.

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Pınar Altuğ herkesi şoke eden açıklamalara imza attı..
Pınar Altuğ kızına yapılan iğrenç tacizi canlı yayında anlattı.

nlü oyuncu 9 yaşındaki kızı hakkında kimsenin bilmediği bir gerçeği anlattı. Pınar Altuğ, 9 yaşındaki kızı Su'nun tacize uğradığını söyledi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ, dinleyenleri şoke eden ifadelere yer verdi. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz hakkında da konuşan Pınar Altuğ, "Çok özledim" dedi..

Pınar Altuğ küçük kızının taciz edildiğini canlı yayında açıkladı. Tüm Türkiye Pınar Altuğ'un açıklamalarını hayretler içinde dinlerken ,Nisan 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la dünya evine giren Pınar Altuğ Atacan, kızıyla yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Birkaç sene önce başıma bir şey geldi.".

"Çocuk parkında Su arkadaşlarıyla oynarken biz de iki anne olarak arkadaşımla oturuyoruz. Sonra arkadaşım 'Biri Su'yun fotoğrafını mı çekiyor?' dedi. Ben de hemen fırlayıp yanına gittim....

 

"BİR PARENDE ATSANA FOTOĞRAFINI ÇEKEYİM"

Bir tane adam tek başına çocuk parkına girmiş, Su'ya 'Bir parende atsana fotoğrafını çekeyim' diyor. Hava yaz ve Su'yun üzerinde elbise var. Benimki de fotoğraf çektirmeyi sevmediği için suratını asarak 'Hayır' diyor. Adam da 'Ne olacak benim de kızım var, sen parende at ben senin fotoğrafını çekeyim' diyor. Adamın amacının ne olduğunu anladınız herhalde.

 

"TACİZCİ BANA TEPKİ GÖSTERDİ"

Ben adamın yanına 'Hayırdır ne oluyor? ' diyerek gittim. O da 'Ne var?' diyerek tepki gösterdi. Adam benim kim olduğumu anlayamadı, sonra yanımdaki diğer erkek çocuklara dönerek 'O zaman sizi çekeyim' dedi. Adamla aramızda bir çit var, yanına atlayamıyorum."

Parktaki diğer kadınların olayı uzaktan izlediğini ve kadınların yardımcı olmadığını da ekleyen Pınar Altuğ daha sonra arkadaşlarını ve sitenin güvenliğini arayarak duruma müdahale etmiş..

Yaşanan çirkin olay kendi kızının değil kimin başına gelirse gelsin aynı tepkiyi vereceğini söyleyen Altuğ, yaşadığı kötü olaydan sonra parka güvenlik görevlilerinin de konulduğunu sözlerine ekledi.

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