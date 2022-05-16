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Pınar Gültekin davasında 12’nci duruşma bugün: Karar çıkması bekleniyor

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Pınar Gültekin davasında 12’nci duruşma bugün: Karar çıkması bekleniyor
Pınar Gültekin davasında 12’nci duruşma bugün: Karar çıkması bekleniyor

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı, 12’inci kez hakim karşısında. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılanmasına Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 14:00’te görülecek 12’nci duruşmayla devam edilecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü, yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmış, “delil karartmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mertcan Avcı’nın tutukluluğuna avukatı tarafından yapılan itirazları değerlendiren Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Avcı’nın mevcut delil durumu, aynı delil durumu ile sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar vermişti. 

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