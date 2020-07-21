  • BIST 120.366
  • Altın 402,554
  • Dolar 6,8521
  • Euro 7,8494
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski erkek arkadaşı suçunu itiraf etti: Kıskançlık nedeniyle öldürdüm

» »
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski erkek arkadaşı suçunu itiraf etti: Kıskançlık nedeniyle öldürdüm
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski erkek arkadaşı suçunu itiraf etti: Kıskançlık nedeniyle öldürdüm

Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, genç kadını kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

DHA’nın haberine göre Avcı jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağ evine gittikleri sırada tartıştıklarını söyledi.

Genç kadını dövdüğünü anlatan katil zanlısı, Gültekin bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Muğla’nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra İstanbul’da yaşayan ailesi kendisinden haber alamayınca Muğla’ya giderek polise başvurdu. Jandarma ve polis beş günlük arama çalışması sonucunda bu sabah saat 5 civarında Gültekin’in cansız bedenine Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alandaki bir çöp varilini keserek ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:19
  • Kadın avukatlar kadına şiddete karşı ses verdi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:08
  • BM: Karantina uygulaması sonucu milyonlarca kadın şiddet ve istenmeyen hamilelikle karşı karşıya28 Nisan 2020 Salı 21:12
  • Kadın Eğitimi Kolektifi, Çocuk İstismarı Hakkında Açıklama Talep Etti23 Nisan 2020 Perşembe 16:00
  • Eşi tarafından öldüresiye darp edilen kadın korunmak istiyor: Ben hastaneden çıkmadan o karakoldan çıktı22 Nisan 2020 Çarşamba 16:57
  • Koronavirüs: Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?15 Nisan 2020 Çarşamba 14:37
  • Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı31 Mart 2020 Salı 12:45
  • Kadın Eğitimi Kolektifi: "Ev içi şiddete uğruyorsanız sessiz kalmayın"18 Mart 2020 Çarşamba 18:02
  • Tatar:Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz09 Mart 2020 Pazartesi 10:25
  • Valilik yasağına rağmen binlerce kadın Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de bir araya geldi, polis müdahale etti08 Mart 2020 Pazar 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti