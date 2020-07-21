Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski erkek arkadaşı suçunu itiraf etti: Kıskançlık nedeniyle öldürdüm

Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, genç kadını kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

DHA’nın haberine göre Avcı jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağ evine gittikleri sırada tartıştıklarını söyledi.

Genç kadını dövdüğünü anlatan katil zanlısı, Gültekin bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Muğla’nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra İstanbul’da yaşayan ailesi kendisinden haber alamayınca Muğla’ya giderek polise başvurdu. Jandarma ve polis beş günlük arama çalışması sonucunda bu sabah saat 5 civarında Gültekin’in cansız bedenine Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alandaki bir çöp varilini keserek ulaştı.