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Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki

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Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki

İzmir’de faaliyet gösteren Yaşar Holding’e bağlı Pınar markasının, KKTC’de hellim üreterek ihraç etmesi Rum basınında konu oldu.

Fileleftheros’ta yer alan haberde, Rum Ticaret Bakanlığı’nın bundan haberdar olup olmadığı ve bu durumun ne kadar zamandır devam ettiği sorgulandı.  “İşgal Bölgelerinden İzmir’e Hellim… Erdoğan’ın Adamları Tarafından Geleneksel Ürünümüzle İş” başlığını atan gazete, Pınar tarafından üretilen ve ihraç edilen ürünün ambalaj görüntüsünü de kullanarak birinci sayfasında yer verdi. 

Gazete, paketin üzerinde “halloumi” ismi ile İngilizce ve Arapça olarak “traditional hellim cheese” alt başlığı kullanıldığını, pakette ayrıca “Pınar için Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa’da üretildi” ibaresi yer aldığını aktardı.

Haberin devamında, Yaşar Holding’in Adalet ve Kalkınma Partisi ile yakınlığına dair bilgilere yer verildi.

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