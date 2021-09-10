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Pınardan 3 gün tutuklu kalacak

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22 yaşındaki alkollü sürücü Meymet Behai Pınardan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Pınardan 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek’in hayatını kaybetmesine neden olan 22 yaşındaki alkollü sürücü Meymet Behai Pınardan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Alkol nedeniyle daha önce ehliyeti alınmasına rağmen alkollü araç kullanan zanlı Mehmet Pınardan hakkında soruşturma yapılabilmesi için 3 gün tutukluluk emri alındı.

Kazada karşı araç sürücüsü Nagehan Şentürk ise sağlık durumundan dolayı mahkemeye getirilemedi.

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