Pıncher: “İki toplumlu ve iki kesimli federasyon şu an masadaki tek seçenek”

İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Christopher Pincher, uluslararası alanda kabul gören iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik temelindeki federasyon modelinin, şu an masadaki tek seçenek olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Pincher, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı son görüşmede, “Kıbrıs karasularında” yapılan Türk sondajlarına karşı çıktığını ve İngiltere’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda kabul görmüş Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki egemenlik haklarını tanıdığını dile getirdiğini” kaydetti.

Habere göre Pincher, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının ve adadaki doğal kaynakların geliştirilmesi için tüm taraflarca yöntem bulunmasının önemine işaret etti.

Pincher, liderlerin 9 Ağustos’ta yaptıkları görüşmei ve New York’ta yapılan temaslardan memnun olduğunu da dile getirerek, sonbaharda ilerleme sağlanabilmesine yönelik fırsat penceresi olduğuna inandığını söyledi.

Pincher ayrıca, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı, daimi ve adil, uluslararası alanda kabul görmüş iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümünün her daim sıkı destekçisi olduğunu da ifade etti.