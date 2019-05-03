Pioppi diyeti nedir sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrı işte burada!

Pioppi diyeti nedir? Daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmeyi sağlayan pioppi diyetini duymuş muydunuz? İşte en kolay pioppi diyeti listesi!

Piopi halkını duymuşsunuzdur. Dünya çapında en sağlıklı köy olarak bilinen Pioppi halkı İtalya'nın en uzun ömürlü halkıdır. Biz de buna istinaden pioppi halkının nasıl beslendiğini ve uyguladıkları diyeti sizler için araştırdık. Siz de daha sağlıklı ve uzun bir hayat sürmek istiyorsanız bu diyet listesine bir göz atmanızda fayda var. Peki pioppi diyeti nedir? Uzun ve sağlıklı bir ömür için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Gelin bu soruların yanıtlarına gelin hep beraber bakalım.

İŞTE PİOPPİ LİSTESİ DİYETİ...

ÖNEMLİ UYARI:

Pioppi diyetini uygularken günün başlangıcında bir çorba kaşığı kadar sirke tüketmek gerekiyor.

PAZARTESİ:

Kahvaltı: Sadece kahve veya Hindistan cevizi kreması

Öğle: Mantarlı omlet, Hindistan cevizli kahve

Öğle arası: Konserve istiridye, çilekli tam yağlı yoğurt, bir avuç fındık ve tarçın

Akşam: Ispanaklı ve avokado dilimli biftek, 2 kare bitter çikolata, bir bardak çay

SALI:

Kahvaltı: Sadece hindistan cevizli kahve

Öğle: Kızarmış domates ve hellim, tavuk suyuna sebze çorbası, yağlı balık ve hindistan cevizli kahve

Akşam: Sebzelerle birlikte ızgara somon, iki kare bitter çikolata ve bir bardak çay

ÇARŞAMBA:

Kahvaltı: Hindistancevizli kahve

Öğle: Tam yağlı hindistan cevizli ve çilekli yoğurt, bir avuç fındık, tarçın, zerdeçal ve hindistan cevizli kahve

PERŞEMBE:

Kahvaltı: 2 ya da 3 yumurta, kızarmış somon yanında avokado, hindistan cevizli kahve

Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie, bi tutam tarçın, zerdeçal ve nane

Akşam: Sızma zeytinyağı ile yapılmış tavuk suyu çorbası, hindistan cevizi bombası ( kakao, tarçın, hindistancevizi yağı, hindistancevizi kreması, fındık) bir bardak çay

CUMA:

Kahvaltı: Pastırmalı yumurta, avokado, hindistan cevizli kahve

Öğle: Balık çorbası

Akşam: Düşük kalorili pizza, hindistancevizi bombası, bir bardak çay

CUMARTESİ:

Kahvaltı: Fındık ezmeli omlet, çilek ve tam yağlı yoğurt, hindistan cevizli kahve

Öğle: Akdeniz salatası

Akşam: Kızarmış tavuk, tatlı patates, hindistan cevizi bombası ve bi bardak çay

PAZAR:

Kahvaltı: Kızarmış somon balığı, omlet, avokado ve hindistan cevizli kahve

Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie

Akşam: Pişirilmiş alabalık, sebze, fındık.