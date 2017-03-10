Pique, PSG zaferini yorumladı: Hastaneler daha fazla ebe işe alsın

Barcelona’nın PSG karşısında aldığı tarihi 6-1’lik zaferin ardından konuşan Pique, “Bu akşam sevişen çok insan olacak” dedi ve hastanelere ‘daha fazla ebe işe almaları’ için ‘çağrı yaptı.’

Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldiği Fransız temsilcisi PSG’ye ilk maçta 4-0 yenilen Barcelona, kendi evinde oynanan rövanş maçında 6-1’lik unutulmayacak bir zafer kazandı.

Bu tarihi karşılaşmanın ardından Barcelona’dan birbiri ardında duygusal açıklamalar geldi, ancak hiçbiri Gerard Pique’nin önüne geçmeyi başaramadı.

Zira “90+5’de gol atmak bir şey ama yedi dakika içinde üç gol atmak bir mucize. (2009’da Chelsea’ye karşı) Stamford Bridge’de (Andres) Iniesta’nın gölünü yaşadım ama bu hiçbir şeyle kıyaslanamaz” diyen Pique, sözlerini şöyle sürdürdü: “Barcelona’daki hastanelere daha fazla ebe işe almaya başlamalarını tavsiye ederim çünkü bu akşam sevişen çok insan olacak.”