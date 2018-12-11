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Piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen fotoğrafçı konuştu

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Mısır'daki Büyük Piramit'e tırmanıp giysilerini çıkararak video çeken ve burada cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen çiftten fotoğrafçı Andreas Hvid açıklamalarda bulundu.
Piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen fotoğrafçı konuştu

Uluslararası kamuoyu geçen ay Mısır'ın tarihi piramidine çıkan ve orada bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği söylenen adamı konuşuyor.

Gece kaçak yollarla tarihi yapının zirvesine çıkan ve hakkında soruşturma başlatılan çiftten Danimarka vatandaşı Andreas Hvid sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Hvid, Instagram Hikayeler'de yaptığı paylaşımda "Ben yıllardır Instagram'da çıplak sanatsal fotoğraflar paylaşıyordum ama iki gündür bunlar hep şikayet ediliyor. Bunları siliyorum ve artık sansürlü bir şekilde paylaşacağım" şeklinde açıklama yaptı.

BULVAR GAZETESİNE KONUŞTU

Öte yandan Hvid, Danimarka'da yayımlanan bulvar gazetesi Rxtra Bladet'e yaptığı açıklamada "Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum" dedi.

 

Birçok kişi tarafından öfkeyle karşılanmasına üzüldüğünü belirten Hvid, "Ama birçok Mısırlıdan da olumlu tepkiler aldım" diye konuştu.

​Mısır Eski Eserler Bakanlığı Tarihi Yapılar Bakanı Khaled al- Anani yaptığı açıklamada piramidlere tırmanmanın yasak olduğunu belirtmiş ve durumun 'kamu ahlakına aykırı' olduğunu söylemişti.

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