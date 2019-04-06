Pirgo sakinleri barınakta bırakılan mülteci teknelerinden rahatsız

Fileleftheros’un haberine göre, son bir yıldır mültecilerin karaya ulaşmasının hemen ardından yürütülen adli işlemler devam ederken balıkçı barınağına bağlanan “Türk tekneleri”, işlemler bittikten uzun süre sonra bile olduğu yerde kaldığı için “bölge sakinlerinin göz zevkini bozuyor ve balıkçıların barınak içerisindeki hareketlerini engelliyor”.
Gazete, Rum yetkili makamlarının, teknelerin barınaktan kaldırılmaya başlanacağı yönünde teminat vermesine rağmen bölge sakinleri yerel yönetiminin ikna olmadığını, bir an önce prosedürün başlamasını istediğini haberine ekledi.
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