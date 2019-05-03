Pirinç sütü ile zayıflama kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşun!

Yağ yakan pirinç sütü nasıl hazırlanır? Pirinç sütü ile zayıflama yöntemi nedir? Pirinç sütünün faydaları neler? İşte tüm merak edilenler!

Pirinç sütü ile yağlarınızı hızlı ve sağlıklı bir şekilde verebileceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle cilt bakımında kullanılan pirinç sütü cildinizin kusursuz olmasını sağladığı gibi kilo verdirici özelliği ile de vazgeçilmez alternatifler arasında bulunuyor. Peki pirinç sütü ile nasıl kilo verilir? Pirinç sütü ile zayıflama yöntemi nedir? Yağ yakıcı pirinç sütü nasıl hazırlanır? Pirinç sütünün cilde ve sağlığa faydaları neler? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var.

AMBALAJLI ÜRÜNLERE GÖRE DAHA SAĞLIKLI

Prinç sütü dışarıda satılan ambalajlı sütlere göre daha sağlıklıdır. Kendinizi gün boyu enerjik hissetmek istiyorsanız ve bunun yanı sıra vücudunuzdaki yağlara veda etmek istiyorsanız imdadınıza koşuyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRARAK ZAYIFLATIYOR

Pirinç suyu zellikle kilo vermek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden birdir.Özellikle de Uzak Doğu'da tüketilen pirinç suyu, cilt sağlığına ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Yapmanız gereken tek şey günde bir bardak tüketmek olacaktır. Vücuttaki toksinleri atarak, metabolizmanın hızlıca hareket etmesini sağlamaktadır. Yemek yemeden önce bir bardak kadar içeceğiniz pirinç suyu midenizin dengesini koruyacaktır.

CİLTTE KUSURSUZ BİR GÖRÜNÜM SAĞLIYOR

İçerisinde bol miktarda D vitamini bulunmaktadır. Kalsiyum bakımından çok güçlü olan pirinç sütünü günde 2 defa tüketebilirsiniz. Kilo verdirme özelliğinin yanı sıra cilde de oldukça faydası bulunmaktadır. Düzenli olarak cildinizi pirinç süü ile temizlerseniz kısa süre içerisinde cildinizdeki kusursuz görünümü fark edebilirsiniz.

YAĞ YAKICI PİRİNÇ SÜTÜ EVDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

8 kap su, 1 kap esmer ya da normal pirinç, 4 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı ayçicek yağı

HAZIRLANIŞI

Pirinç sütünü hazırlamaya ilk önce su kaynatmakla başlayın. Su fokurdamaya başladıktan sonra pirinçleri ilave edin. Ocağın altını kıstıktan sonra 2 saat kaynamasını bekleyin. 2 saat bitiminde pirinçleri süzerek bir müddet soğumasını bekleyin. Pirinçler krem gibi olana kadar mikserle karıştırarak üzerine 4 yemek kaşığı kadar bal ve 2 yemek kaşığı ayçicek yağı döküp karıştırın. Ortaya çıkan karışımı üçe ayırıp 3 gün boyunca tüketin.