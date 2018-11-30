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“Piroi”(Gaziler) barikatının açılması için talepler artıyor

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Athienu”(Kiracıköy) Belediyesi’nin, “Piroi” (Gaziler) barikatının açılması konusundaki taleplerini, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz’a da ilettikleri belirtildi.
“Piroi”(Gaziler) barikatının açılması için talepler artıyor

Haravgi gazetesi “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiraikos Kareklas ve belediye heyetinin, dün, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz tarafından kabul edildiğini yazdı.

Görüşmede, “Athienu” Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis üyeleri ve  Geçiş Kapıları Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Rum heyeti Başkanı Sotos Zakheos'un da yer aldığını yazan gazete, yapılan açıklamaya dayanarak, Fransız Büyükelçi Troccaz’ın, “Piroi” (Gaziler) barikatının açılması konusunu, BM Güvenlik Konseyi Büyükelçilerinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yapacağı bir sonraki görüşmede gündeme getireceğine dair söz verdiğini belirtti. 

Habere göre “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kareklas, Fransız Büyükelçiye, 1974 sonrasında “Athineu’”da yaratılan durum hakkında bilgi verdi.

Troccaz ise sorunları yakından görmek amacıyla “Athienu’”yu ziyaret etme teklifini de kabul etti.

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