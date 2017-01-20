 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.300
  • Altın 148,298
  • Dolar 3,8163
  • Euro 4,0767
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAkıncı'dan Denktaş ve Özgürgün'e yanıt

Pişmanlık duymadığını dile getirdi...

»
Pişmanlık duymadığını dile getirdi...
Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgusunda yaptığından pişmanlık duymadığını belirtirken, “Bir daha olsa yine yaparım” dediği öne sürüldü.

Reina katliamcısı Abdülgadir Masharipov’un, saldırı talimatını IŞİD'in Rakka’daki komuta merkeziyle haberleştiği 'telegram' üzerinden aldığı belirlenirken, İstanbul'da yakalandığı evde bulunan 197 bin doların terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis, Masharipov'dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ve Reina saldırısında kullandığı kalaşnikofu veren IŞİD'liyi belirledi.

Masharipov'un ifadesinde, pişman olmadığı, bir daha olsa yine yapacağı iddia edilirken, "Silivri’deyken çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz" diyerek, oğlunu aldıklarını söylediği belirtildi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Terör örgütü FETÖ üyesi oldukları" suçlamasıyla tutuklandılar...19 Ocak 2017 Perşembe 10:24
  • Başkanlığa destek yüzde 43; yüzde 71’e göre ekonomik kriz var19 Ocak 2017 Perşembe 10:03
  • Hrant Dink 10’uncu ölüm yıldönümünde anılıyor19 Ocak 2017 Perşembe 09:34
  • Reina saldırganına 197 bin Doları veren örgüt açıklandı18 Ocak 2017 Çarşamba 12:47
  • Demirtaş ve Önder'in yargılanmalarına başlandı18 Ocak 2017 Çarşamba 10:42
  • İşte Reina saldırganının ilk ifadesi18 Ocak 2017 Çarşamba 10:39
  • Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörüne gözaltı18 Ocak 2017 Çarşamba 10:33
  • The Times: Erdoğan ordudaki tasfiyeyi 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde planladı17 Ocak 2017 Salı 17:00
  • Selahattin Demirtaş için 142 yıla kadar hapis cezası istendi17 Ocak 2017 Salı 16:53
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi...17 Ocak 2017 Salı 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti