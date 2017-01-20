Pişmanlık duymadığını dile getirdi...

Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgusunda yaptığından pişmanlık duymadığını belirtirken, “Bir daha olsa yine yaparım” dediği öne sürüldü.

Reina katliamcısı Abdülgadir Masharipov’un, saldırı talimatını IŞİD'in Rakka’daki komuta merkeziyle haberleştiği 'telegram' üzerinden aldığı belirlenirken, İstanbul'da yakalandığı evde bulunan 197 bin doların terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis, Masharipov'dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ve Reina saldırısında kullandığı kalaşnikofu veren IŞİD'liyi belirledi. Masharipov'un ifadesinde, pişman olmadığı, bir daha olsa yine yapacağı iddia edilirken, "Silivri’deyken çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz" diyerek, oğlunu aldıklarını söylediği belirtildi.