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Pistte duran adama havalimanına inen uçak çarptı

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Pistte duran adam havalimanına inen uçağın çarpması sonucunda hayatını kaybetti
Pistte duran adama havalimanına inen uçak çarptı

ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’deki havalimanına inen bir uçak, pistte duran bir kişiye çarptı; adı açıklanmayan adam hayatını kaybetti.

Federal Havacılık Dairesi, perşembe akşamı, Dallas kentinden Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı’na inmek üzere olan uçağın pilotunun pistte birini gördüğünü bildirdiğini açıkladı.

Southwest Hava Yolları’na ait, Boeing 737 tipi uçağının indiği sırada çarpmasıyla hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin pistte görev yapan şoförlerden biri tarafından bulunduğu belirtildi.

Havalimanı sözcüsü Bryce Dubee, hayatını kaybeden adamın neden pistte olduğuna dair araştırmanın sürdüğünü belirterek, “Pistte görevli bir kişi olduğu düşünülmüyor” dedi ve olayın çok şaşırtıcı ve üzücü olduğunu söyledi.

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