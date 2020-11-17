Pistte uçak çarptı: Anne ayı öldü, iki yaşındaki yavrusu kurtuldu

ABD’nin Alaska eyaletinde bir uçağın pistte çarptığı boz ayı öldü.

Eeyaletin Cordova kentinden havalanan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı cumartesi akşamı Yakutat kentindeki havaalanına indi.

Görevliler inişten 10 dakika önce pistte gerekli kontrolleri yaptıysa da pilotlar iki ayıyı inişten sonra fark etti. Anne ayı öldü. İki yaşındaki yavrusu yara almadan kurtuldu.

Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı belirtilirken uçağın birkaç noktasında hasar meydana geldiği açıklandı.

İlk kez bir uçağın ayıya vurduğu Alaska’da daha önce kaz ve geyik gibi hayvanlara uçak çarpmıştı.