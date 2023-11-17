Pitbul Saldırısı: Tehlike Önlemlerini İhmal Eden Şahıs, Başka Bir Köpeği Isırarak Ölümüne Sebep Oldu

Pitbul Saldırısında Korkunç Son: Tehlike Önlemlerini İhmal Eden Şahıs, Başka Köpeği Isırarak Ölümüne Neden Oldu, Hukuki Süreç Başlatıldı!

Lefkoşa'da Pitbul Faciası: Tehlike Önlemlerini İhmal Eden Şahıs, Köpeği Kaçarak Başka Bir Köpeği Isırıp Telef Ettirdi!

16 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 07:00 sıralarında meydana gelen olayda, A.K.(K-72) isimli şahsın ikametgahının bahçesinde bulunan ve bakımından sorumlu olduğu pitbul cinsi köpeğin potansiyel tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri ihmal etmesi sonucu, köpek evin bahçesinden kaçarak aynı bölgede ikamet eden başka bir şahsa ait iki aylık pitbul cinsi köpeği ısırarak telef etti. Olayın ardından A.K. aleyhine yasal işlem başlatıldı. Soruşturma, hayvan refahı yasasına aykırı hareketin yanı sıra sorumluluk ihmalini de içermektedir. Detaylı inceleme devam ediyor.