  • BIST 3.880,34
  • Altın 972.679
  • Dolar 18.5552
  • Euro 18.1375
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Pixar'ın Coco filmine ilham verdiği söylenen Meksikalı kadın, 109 yaşında vefat etti

»
2017 yapımı Pixar animasyon filmi Coco'ya ilham verdiği söylenen Meksikalı kadın Maria Salud Ramirez Caballero, dün, 109 yaşında hayatını kaybetti.
Pixar'ın Coco filmine ilham verdiği söylenen Meksikalı kadın, 109 yaşında vefat etti

Coco, ölen büyük büyük büyükbabasıyla tanışmak için Ölüler Diyarı'na giden Miguel adında 12 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Filmdeki ana karakterlerden biri, Ana Ofelia Murguia tarafından seslendirilen, Miguel'in büyük büyükannesi Coco adında yaşlı bir kadın.

Aballero'nun vefatı, Meksika'nın Michoacan eyaletinin turizm bakanı Roberto Monroy tarafından duyuruldu.

TMZ'ye göre Monroy, Caballero'nun Santa Fe de la Laguna'da açıklanmayan nedenlerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Monroy onu "yorulmak bilmeyen bir kadın ve yaşam modeli" olarak tanımladı.

Disney, Caballero'nun Coco için gerçekten de ilham kaynağı olduğunu hiçbir zaman doğrulamamasına rağmen ailesi bir Pixar ekibinin Caballero'yla buluştuğunu, fotoğraflarını çektiğini ve bir süre onunla yaşadığını iddia etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenomen dizi The Crown yüzünden Netflix ve Kraliyet Ailesi karşı karşıya17 Ekim 2022 Pazartesi 17:29
  • Londra'nın ünlü DJ'i Koray Alpergin Loughton’da ölü bulundu16 Ekim 2022 Pazar 16:13
  • EMAA 20’nci yılını resepsiyonla kutlayacak16 Ekim 2022 Pazar 14:55
  • Meghan Markle ve Prens Harry’nin başı Netflix ile dertte: Gerçekler çelişiyor15 Ekim 2022 Cumartesi 18:25
  • FODER düzenlediği gece ile sezon açılışını gerçekleştirdi15 Ekim 2022 Cumartesi 17:22
  • Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!15 Ekim 2022 Cumartesi 16:59
  • Billur Kalkavan yaşamını yitirdi15 Ekim 2022 Cumartesi 12:22
  • Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane hayatını kaybetti14 Ekim 2022 Cuma 20:31
  • İklim Aktivistleri Van Gogh’un Ayçiçekleri Tablosuna Çorba Döktü14 Ekim 2022 Cuma 17:49
  • Elon Musk hakkında inceleme başlatıldı14 Ekim 2022 Cuma 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti