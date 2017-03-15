 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.446
  • Altın 143,527
  • Dolar 3,7214
  • Euro 3,9549
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Pixie Lott, nişanlısı Oliver Cheshire ile banyoya girdi!

»
Pixie Lott, nişanlısı Oliver Cheshire ile banyoya girdi!
Paper Magazine dergisi, bu ay dünyaca ünlü pop yıldızı Pixie Lott ve nişanlısı Oliver Cheshire'ı konuk etti. İkili dergi için birbirinden seksi pozlar verdi.

Dünyaca ünlü Pixie Lott, nişanlısı Oliver Cheshire ile birlikte Paper Magazine dergisine poz verdi.

Pop müziğin 25 yaşındaki yıldız ve 28 yaşındaki nişanlısı dergi için banyoda birbirinden seksi pozlar verdi.

pixie1
 
 
 
 
 

Banyo çekimlerinde Cheshire çıplakken, Lott Balmain marka parlak ve transparan bir elbiseyle poz veriyor. Ayrıca ünlü çift dergiye ilişkilerinin başarı sırrını da veriyor.

pixie2
 

Genç şarkıcı, Whatsapp’ın mucize olduğunu söyleyerek, uzak kaldıklarında sık sık iletişimde olduklarını, iş seyahatine giderken de nişanlısını da davet ettiğini söylüyor.

pixie
 

Ayrıca Pixie, Oliver’ın en yakın arkadaşı olduğunu, birlikte büyüdüklerini ve yaklaşık 7 yıldır birlikte olduklarını söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 15 Mart 2017 Çarşamba Günlük Burç Yorumları15 Mart 2017 Çarşamba 12:27
  • Pilli kulaklık patladı, talihsiz kadın bu hale geldi15 Mart 2017 Çarşamba 11:48
  • DNA analizi Aborjin Avustralılarının kıtaya nasıl geldiklerine dair gizemi aydınlattı15 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Gamze Karaman ve Nedim Keçeli, düğün masraflarını davetlilerden istedi15 Mart 2017 Çarşamba 11:38
  • Cem Tatlıtuğ eşi Burcu Özsoy’dan boşandı15 Mart 2017 Çarşamba 10:31
  • Demet Akalın, yükselen Euro yüzünden istediği evi alamamaktan dert yandı15 Mart 2017 Çarşamba 10:28
  • Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil’in uyarılarını dinlemedi15 Mart 2017 Çarşamba 10:27
  • Jelena Karleusa, Hello Magazine dergisine poz verdi15 Mart 2017 Çarşamba 10:25
  • Bakterilerin antibiyotik direncini kırmanın yolu bulundu15 Mart 2017 Çarşamba 10:13
  • Ronaldo ile Ümmiye Teyze aynı reklam filminde15 Mart 2017 Çarşamba 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti