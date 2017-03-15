Pixie Lott, nişanlısı Oliver Cheshire ile banyoya girdi!

Dünyaca ünlü Pixie Lott, nişanlısı Oliver Cheshire ile birlikte Paper Magazine dergisine poz verdi.
Pop müziğin 25 yaşındaki yıldız ve 28 yaşındaki nişanlısı dergi için banyoda birbirinden seksi pozlar verdi.
Banyo çekimlerinde Cheshire çıplakken, Lott Balmain marka parlak ve transparan bir elbiseyle poz veriyor. Ayrıca ünlü çift dergiye ilişkilerinin başarı sırrını da veriyor.
Genç şarkıcı, Whatsapp’ın mucize olduğunu söyleyerek, uzak kaldıklarında sık sık iletişimde olduklarını, iş seyahatine giderken de nişanlısını da davet ettiğini söylüyor.
Ayrıca Pixie, Oliver’ın en yakın arkadaşı olduğunu, birlikte büyüdüklerini ve yaklaşık 7 yıldır birlikte olduklarını söylüyor.
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