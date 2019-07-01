Piyango talihlisi 300 Bin Tl'yi bankası aracılığıyla teslim aldı

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Lefkoşa Şubesi Müdürü Dilek Yusufoğlu teslim aldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz’da yapılacak.
Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Lefkoşa Şubesi Müdürü Dilek Yusufoğlu teslim aldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz’da yapılacak.
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