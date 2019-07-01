  • BIST 99.060
  • Altın 253,468
  • Dolar 5,6686
  • Euro 6,4268
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Piyango talihlisi 300 Bin Tl'yi bankası aracılığıyla teslim aldı

» »
Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, sahibine teslim edildi.
Piyango talihlisi 300 Bin Tl'yi bankası aracılığıyla teslim aldı

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Lefkoşa Şubesi Müdürü Dilek Yusufoğlu teslim aldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz’da yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “KKTC Türkiye Hava Savunma Sistemine dahil edilmeli”01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
  • Taşkent’e düşen füze parçaları… Siyasiler olay yerinde incelemelerde bulunuyor01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
  • Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
  • Başbakan Tatar'dan yeni açıklama:“Halkımız rahat olsun, bölgenin risk altında olabileceği düşünülmesin”01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
  • Arıklı: “KKTC Türkiye hava savunma sistemine dahil edilmeli”01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
  • Başbakan Tatar: Düşen cisim S-200 füzesi01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
  • Denizlerimizdeki tehlikeye dikkat! Rip akıntısı nedir?01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
  • Taşkent'e düştüğü tahmin edilen S-200 füzeleri hakkında neler biliyoruz?01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
  • Özersay: Kesin olmamakla birlikte ilk tespitler bir S-200 füzesi olduğu yönünde01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
  • Mağusa'da bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti!01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti