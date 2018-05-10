Piyango talihlisi ödülünü teslim aldı

Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs 2018 tarihli çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi adına banka yetkilisi ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan aldı.
Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2018 Devlet Piyangosu çekilişinde,“68922” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan adına Türkiye İş Bankası Çarşı Girne Şube Müdürü Feryal Enginsoy teslim aldı.
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