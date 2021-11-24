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Piyangodan Büyük İkramiye Çıktı; Hayatları Kabusa Döndü

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Meksika’nın güneyindeki bir yuvanın öğrencileri adına alınan piyango biletine 20 milyon pesoluk (11 milyon 828 bin lira) büyük ikramiye çıktı. Herkes için sevindirici bir haber diye düşünülür ama öğrenciler ve ailelerinin hayatı kabusa dönüştü.
Piyangodan Büyük İkramiye Çıktı; Hayatları Kabusa Döndü

Ülkedeki, fiyatı 500 peso (291,86 lira) olan geçen yılki ‘uçak piyangosu’nun bazı biletlerini satın alan yardımseverler okullara, yuvalara bağışlamıştı.

Ocosingo köyündeki, 28 öğrencisi olan yuvaya verilen piyangoya ikramiye isabet etti. İkramiyenin çocukların ebeveynleri tarafından teslim alınması istendi. Ancak ikramiyenin çıktığı kamuoyuyla paylaşılınca silahlı bir çete aileleleri tehdit etmeye başladı. Eylül 2020’de gazetelerde sonuçların açıklanması ve yuva öğrencilerine ikramiye çıktığının haber olmasının arıdından, ‘Los Petules’ adlı çetenin üyeleri, “Parayı bize vereceksiniz, silah satın alacağız. O silahları komşu bir köye yönelik saldırıda kullanacağız” diye ısrar etti. Mart ayında çocuklardan birinin babası vurularak yaralandı.

Çetenin istediğini yapmayan aileler, parayı tesim alıp ilk iş olarak yuvanın çatısını yeniletti. Kalan 14 milyon pesonun (8,17 milyon lira) ise köydeki diğer eksikler için kullanılacağını açıkladı. Ancak paradan vazgeçmeyen çetenin tehditleri bitmedi. Geçen ay kadınlara ve çocuklara yönelik saldırı düzenlenince aileler can korkusuyla yaşadıkları köyü terk etti.

Ailelerin sözcüsü yerel yönetim ve polisten yardım talep ettiklerini, en kısa sürede evlerine dönmek istediklerini söyledi.

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