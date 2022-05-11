  • BIST 2.453,94
  • Altın 911.796
  • Dolar 15.306
  • Euro 16.1304
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Piyangodan rekor miktarda ikramiye kazandı: Karayipler’den dört ada satın alabilir

» »
Britanya’da bir talihliye şans oyunlarından rekor miktarda ikramiye çıktı. Şimdiye kadarki en büyük miktarda ikramiyeyi kazanan talihli dilerse Karayipler’de dört ada satın alabilir.
Piyangodan rekor miktarda ikramiye kazandı: Karayipler’den dört ada satın alabilir

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Milli piyangoyu işleten şirket Camelot Group’un açıklamasına göre gizemli talihli EuroMillions isimli oyundan 184 milyon sterlin kazandı.

 

Yedi rakamı da bilen talihli tam 184 milyon 262 bin 899 sterlinin sahibi oldu.

Independent’ın aktardığına göre talihlinin serveti futbol yıldızları Harry Kane ve Paul Pogba’nın toplamından fazla.

Ayrıca dilerse Karayiplerden dört ada satın alabilir, geriye birkaç milyonu bile kalır. Bir başka seçeneği ise Londra’da 11 tane altı yatak odalı lüks daire almak

Bugüne kadar 100 milyon sterlinin üzerinde ikramiye kazanan yalnızca 14 kişi var. Bundan önceki rekor 2019 ekim ayında 170 milyon sterlin kazanan kimliği gizli talihliye ait.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim başarılı flörtün ‘sırrını’ çözdü: Kadınlar ve erkekler ne istiyor?08 Mayıs 2022 Pazar 21:44
  • Dünyanın en uzun köpeği Zeus08 Mayıs 2022 Pazar 21:40
  • Bir ilişkiyi kaç ‘kırmızı çizgi ihlali’ bitirir?08 Mayıs 2022 Pazar 21:29
  • Üç ay vegan beslenme 'kilo verdiriyor, diyabetlilerde kan şekerini düşürüyor'08 Mayıs 2022 Pazar 19:45
  • İklim değişikliği: Büyük baştankaralar üç hafta erken yumurtlamaya başladı08 Mayıs 2022 Pazar 10:23
  • 500 bin kişilik araştırma, 38 yaş üstü için ideal uyku süresini buldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:49
  • Plajda güneşlenen kadının üzerinden polis aracı geçti07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:43
  • Top Gun ve Jurassic Park sinema salonlarını kurtaracak07 Mayıs 2022 Cumartesi 21:47
  • Paris’teki Chanel mağazası filmlerdeki gibi soyuldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:40
  • Golf topu büyüklüğünde elmas açık artırmaya çıkıyor07 Mayıs 2022 Cumartesi 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti