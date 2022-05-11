Piyangodan rekor miktarda ikramiye kazandı: Karayipler’den dört ada satın alabilir

Britanya’da bir talihliye şans oyunlarından rekor miktarda ikramiye çıktı. Şimdiye kadarki en büyük miktarda ikramiyeyi kazanan talihli dilerse Karayipler’de dört ada satın alabilir.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Milli piyangoyu işleten şirket Camelot Group’un açıklamasına göre gizemli talihli EuroMillions isimli oyundan 184 milyon sterlin kazandı.

Yedi rakamı da bilen talihli tam 184 milyon 262 bin 899 sterlinin sahibi oldu.

Independent’ın aktardığına göre talihlinin serveti futbol yıldızları Harry Kane ve Paul Pogba’nın toplamından fazla.

Ayrıca dilerse Karayiplerden dört ada satın alabilir, geriye birkaç milyonu bile kalır. Bir başka seçeneği ise Londra’da 11 tane altı yatak odalı lüks daire almak