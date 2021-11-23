Piyangolar Birimi Merkez Ofisi Pozitif Vakalar Nedeniyle 3 Gün Kapalı Olacak

Piyangolar Birimi, Lefkoşa Merkez ofisinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle 3 gün kapatıldı.
Birimden yapılan açıklamada , ‘Merkez ofisimizde çıkan pozitif vakalar sebebiyle dairemiz; 24, 25 ve 26 Kasım(Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihleri arasında kapalı olacaktır.
Yılbaşı bilet satışları diğer tüm şubelerimizde ve gezici bayilerimizde devam edecektir. Merkez ofisimiz Pazartesi günü yeniden açılacaktır.
Tüm halkımıza önemle duyurulur.’ denildi.
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