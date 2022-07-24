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Piyangolar Birimi sorumlusu Uzun görevden affını istedi

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Piyangolar Birimi sorumlusu Uzun görevden affını istedi
Piyangolar Birimi sorumlusu Uzun görevden affını istedi

Devlet Piyangoları Birimi sorumlusu Osman Uzun, Devlet Piyangosunun 8 Ağustos Çekilişi biletlerinde kullanılan görselle ilgili olarak özür diledi. Comment Grafik firmasında basılan 8 Ağustos 2022 günü çekilişi yapılması planlanan biletlerinin toplatıldığını belirten Uzun, bu çekilişin 18 Ağustos gününe bırakıldığını, ikramiyenin de 1 Milyon olarak yeniden belirlendiğini açıkladı.

Uzun’un konuya ilişkin açıklaması şöyle;

Kıbrıs Türk mücadele tarihinin mihenk taşı olan kahramanlık destanının yazıldığı şanlı Erenköy Direnişinin 58. Yıldönümünde Devlet Piyangoları olarak özel bir çekiliş organize ettik.

Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz. Bu büyük hatanın bedeli her ne ise ödenecektir.

Hatalı basılan biletler hemen toplatılıyor. 8 Ağustos’ta yapılması planlanan çekiliş, 18 Ağustos’a ertelendi. 18 Ağustos’ta yapılacak çekiliş ikramiyesi de 500 Bin Türk Lirasından 1 Milyon Türk Lirasına çıkartıldı.

Yeni biletler Pazartesi gününden itibaren bayilerde olacak.

Vatandaşlarımızın satın aldığı ve bayilerimizin elinde olan biletler en kısa sürede değiştirilecek. Bir kez daha yapılan bu büyük hatadan dolayı özür dileriz. Ben birim sorumlusu olarak yapılan hatanın gereği ne ise yerine getireceğim. Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim.

Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu

Osman UZUN

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