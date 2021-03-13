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Piyangolar Birimi’nde pozitif vaka

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Piyangolar Birimi Merkez Şube’de görev yapan 2 personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Piyangolar Birimi’nde pozitif vaka

Piyangolar Birimi Merkez Şube’de görev yapan 2 personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Elde edinilen bilgilere göre Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 1 personelin veznede görev yaptığı diğerinin ise temizlikçi olduğu öğrenildi.

Test sonucu pozitif çıkan vezne personelinin 2 çocuğu da Covid-19’a yakalandı. Temas Takip Ekipleri pozitif vakaların temaslılarını tespit etmeye çalışıyor.    

Öte yandan Piyangolar Birimi Merkez Şube’de görev yapan tüm personele PCR testi yapıldı. Yapılan testler arasında pozitif vakaya rastlanmadı ancak birçok kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı.  

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