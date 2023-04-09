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Piyangolar Biriminin 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi

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Piyangolar Biriminin 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.
Piyangolar Biriminin 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Büyük ikramiyenin adresi belli oldu…

8 Nisan 2023 Çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan “59435’’ numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 500 Bin TL’lik büyük ikramiye “59435” numaralı bilete isabet etti. Piyangolar biriminden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Nisan tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin Pazartesi’nden itibaren satışa sunulacağı vurgulandı.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız RESMİ SİTEDEN KONTROL İÇİN TIKLAYINIZ...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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