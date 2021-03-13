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Piyangolar merkez ofisi kapatıldı

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Piyangolar Birimi, Lefkoşa Merkez ofisinde çıkan pozitif vakalardan sonra bir hafta süre ile kapatıldı.
Piyangolar merkez ofisi kapatıldı

Piyangolar Birimi, dün dairede çıkan iki pozitif vakadan sonra merkez ofisinin 15-19 Mart tarihleri arasında, bir hafta süre ile kapatıldığını duyurdu. Birimden yapılan açıklamada bilet satışlarının ve şans oyunlarının şubelerden devam edeceğine vurgu yapılarak, aylık gerçekleştirilecek çekilişlerde  herhangi bir aksama olmayacağı da belirtildi.

Dairede çalışan ve temaslı olan tüm personele test yapıldığı, birebir temaslı olan kişilerin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, dairenin ilaçlamasının da tamamlandığı ve belirlenen süreye kadar hiçbir personelin daireye giriş yapmayacağı söylendi.

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