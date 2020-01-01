Büyük ikramiye mutluluk getirmedi, intihar etti! 2005 yılı çekilişinde 5 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan Ahmet Bayram, ilk iş olarak kendine peruk aldı. İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Gece hayatı, kumar ve dostlarla yediği paranın sonunda intihar etti.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi yaklaştıkça vatandaşlar da zengin olunca neler yapacağının hayallerini kuruyor. Ama kazanınca planlar birçok zaman tersine dönüyor. İşte piyango kazanıp talihsizliğine yenik düşenler...