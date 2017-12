Piyanist Rüya Taner DAÜ’de konser gerçekleştirecek

Girişin ücretsiz olduğu söz konusu konserde Taner, geceye katılanlara sanat dolu bir gece yaşatacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliği, katkısı ve Müzik Vakfı organizasyonu ile Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda organize edilen Rüya Taner konseri 18 Aralık 2017 Pazartesi günü, saat 20:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.

Rüya Taner’in “Bir Belde Bir Resital” projesi kapsamında KKTC Üniversite Resitalleri adı altında gerçekleştireceği konserde Taner, R.Schumann, C. Debussy, F. Mendelssohn, F. Chopin, Ed. Grieg, Z. Kodaly gibi sanatçıların eserlerlerine repartuvarında yer verecek. Girişin ücretsiz olduğu söz konusu konserde Taner, geceye katılanlara sanat dolu bir gece yaşatacak.

Rüya Taner Kimdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin önde gelen yeni kuşak konser piyanisti ve Steinway and Sons Sanatçısıdır. İlk müzik çalışmalarına babası Yılmaz Taner ile başlamış, küçük yaşta girmiş olduğu Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano öğrenimini Mithat Fenmen ve Tulga Çetiz ile sürdürmüş, 11 yaşında “Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiştirme Yasası”ndan yararlanarak KKTC bursu ile Londra’da Guildhall School of Music and Drama’da Prof Joan Havill’in öğrencisi olmuştur. AGSM ve ARCM diplomalarını ve ender verilen “Konser Piyanisti ” ünvanını alarak bu okuldan mezun olmuştur. Bugüne kadar 60’a yakın ülkede konser ve resital vermiştir. AK müzik Avrupa’nın tatlı suları ve Recbysaatchi’den piyasaya sunulan CD’leri diğer kayıtları arasında yer almaktadır.