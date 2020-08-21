Piyasa doğal gaz keşfine şüpheci baktı: Enerji hisseleri sert düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün, Cuma günü bir "müjde" vereceğini açıklaması sonrasında sert yükselişler gerçekleşen Borsa İstanbul'daki enerji hisselerinde bugünkü açıklama sonrasında sert düşüşler yaşandı.

Önceki gün Petkim ve Tüpraş hisselerinde yüzde 9.9 ve yüzde 6.95'lik yükselişler yaşanmıştı. Erdoğan'ın bugün Karadeniz'deki Sakarya sahasında 320 milyar metreküp gaz bulunduğunu açıklaması sonrasında ise Zorlu Enerji hissesi yüzde 8.93, Petkim yüzde 8.60, Tüpraş yüzde 7.55 kayıp yaşadı. Borsadaki diğer enerji hisselerinde de sert düşüşler oldu.