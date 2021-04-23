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"Piyasa fiyatından aşağı" denilmişti, Pekcan'ın şirketi dezenfektanı bakanlığa daha pahalıya satmış

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Bakanlığa 175 TL’ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracıya 100 TL’ye satıldığı ortaya çıktı
"Piyasa fiyatından aşağı" denilmişti, Pekcan'ın şirketi dezenfektanı bakanlığa daha pahalıya satmış

Görevinden alınan Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia adlı şirketin, bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Nanoksia tarafından Ticaret Bakanlığı'na 175 TL'ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracı kuruluşa 100 TL'ye satıldığı, aracı kuruluşun da piyasada 150 TL'ye satışa sunduğu anlaşıldı. Aynı dezenfektanın muadillerinin ise daha ucuz olduğu belirtiliyor.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün gece görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendisi ve eşi Hasan Pekcan'a ait Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden bakanlığa dezenfektan satılmıştı. OdaTV'nin haberine göre bakanlık, dezenfektan için şirkete 1.5 milyon TL ile 9 milyon TL ödedi.

OdaTV'nin yayınladığı 18 Kasım 2020 tarihli faturada, beş litrelik dezenfektan için 175 TL fiyat biçildiği görülüyor.

Bakanlık "Piyasa fiyatından aşağıda" demişti

Ticaret Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, alışveriş kabul edilerek, Pekcan Ailesi'nin şirketinden 507.880 TL'lik dezenfektan alındığı belirtildi. Açıklamada, “Gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi.

En pahalılardan biri

Oysa Nanoksia'nın dezenfektanı aracı bir firmaya 21 Aralık 2020'de 100 TL'ye sattığı ortaya çıktı. Aynı aracı firmanın dezenfektanı 8 Ocak 2021'de 150 TL'den piyasaya verdiği
öğrenildi.

Bu arada, Nanoksia'nın en pahalı dezenfektanlardan biri olduğu belirtiliyor. Muadillerinin beş litresinin 75 TL'ye satıldığı kaydediliyor.

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