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Piyasa kan kaybetse de Bitcoin’e yatırım arttı

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CoinShares’in raporuna göre, sabit coin Luna krizinin ardından piyasa sallansa da bu dönemde en büyük kripto para Bitcoin’de yatırımlar yüzde 65 arttı.
Piyasa kan kaybetse de Bitcoin’e yatırım arttı

Kripto para piyasasından 1,5 trilyon dolardan fazla değerin silinmesine neden olan düşüşte, Bitcoin son altı ayda değerinin yüzde 50’sinden fazlasını kaybetmiş, sonrasında 30 bin doların üstüne de kendini bir türlü atamamıştı.

Ancak CoinShares’in haftalık raporuna göre kripto para piyasasında düşüş döneminde Bitcoin’e yatırımlar yüzde 65 arttı.

 Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin’deki değer kaybını iki sebebe bağladı: “Bitcoin’deki düşüşü Luna olayı öncesi ve Luna olayı sonrası olarak iki zamana ayırabiliriz. Nasdaq’la korelasyonun artması ve Fed stresiyle birlikte ABD endekslerinin de aşağı gelmesi Bitcoin’i aşağı çekti. Fakat biz bu süreci 40 binlere kadar fiyatlamıştık. Daha sonra kopan Luna krizi Bitcoin’de çok daha sert satışların gelmesine neden oldu.”

 

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